Eigentlich werden die Posten im Berliner Verfassungsgericht je nach Fraktionsstärke verteilt und dann einvernehmlich gewählt. Doch am Donnerstag fiel die Kandidatin der Linken durch. Die CDU steht am Pranger und sieht sich falschen Verdächtigungen ausgesetzt.

Fraktionschef Burkhard Dregger sagte dazu am Freitag im rbb, es seien reine Mutmaßungen, wer aus welchen Fraktion wie abgestimmt habe. "Das gestern war eine geheime Wahl und ich habe meinen Kollegen nicht in der Wahlkabine über die Schultern geschaut", sagte Dregger im Gespräch mit der rbb-Welle Radioeins.

Ihm seien auch Stimmen aus der Koalition bekannt, die mit Nein stimmen wollten. "Insofern sind das alles reine Spekulationen. Es sollten alle mal etwas abrüsten und respektieren, dass Abgeordnete ihrem Gewissen verpflichtet sind", so Dregger. Zugleich wies er Vorwürfe zurück, Mitglieder seiner Fraktion hätten gegen Kreck gestimmt, weil sie sich offen für den Mietendeckel ausgesprochen habe. "Das trifft für die CDU nicht zu, wir vermengen nicht politische Auseinandersetzungen mit der Wahl von Richtern zum Verfassungsgericht", betonte Dregger. Kreck halte er persönlich für eine respektable Person. Wie er selbst am Donnerstag abgestimmt hat, ließ Dregger aber offen.

Ähnlich wie Dregger äußerte sich zuvor bereits der parlamentarische Geschäftsführer der Berliner CDU-Fraktion, Stefan Evers, im rbb. Im Inforadio sagte er am Freitag, wenn eine Kandidatin nicht gewählt werde, gebe es dafür in der Regel verschiedene Ursachen. Diese könnten nicht allein in einer Fraktion gesucht werden. Evers betonte, es habe kein Hinterzimmer-Geschacher gegeben.



Bei der Wahl der Mitglieder des Berliner Verfassungsgerichts war die Kandidatin der Linkspartei, Kreck, durchgefallen, die Kandidaten der SPD und der CDU dagegen mit der nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit gewählt worden. Üblicherweise werden die Posten im obersten Berliner Gericht entsprechend der Fraktionsstärke verteilt und dann einvernehmlich gewählt. Die Linke entschied, Kreck nicht in einen zweiten Wahlgang zu schicken, so dass der dritte zu vergebende Posten im Verfassungsgericht vorerst vakant bleibt.