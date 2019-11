Um den spekulativen Handel mit Mietshäusern zu unterbinden, hat Florian Schmidt (Grüne), Baustadtrat in Friedrichshain-Kreuzberg, bereits sechs Mal in diesem Jahr das bezirkliche Vorkaufsrecht zu Gunsten der Genossenschaft "Diese eG" ausgeübt. Doch wie die "Berliner Morgenpost" [Artikel hinter Bezahlschranke] am Donnerstag berichtet, ist einer dieser Deals nun geplatzt. In einem Schreiben an den bisherigen Eigentümer des Hauses in der Rigaer Straße heißt es, die "Diese eG" könne ihren "vertraglichen Zahlungsverpflichtungen" nicht nachkommen.