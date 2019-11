Webansen Dienstag, 12.11.2019 | 20:47 Uhr

Dies ist nur eine logische Folge, der Mietmarkt wurde bereits durch die Verlängerung der Mietpreisbremse nach BGB eingeschränkt. Dieser ist ein sinnvolles Instrument, und müsste nur besser von den Landesregierungen überwacht werden. Der Mietendeckel, der laut RRG über der Mietpreisbremse steht, macht jegliche Investitionen zu Nichte.



Genau das will der Senat, die Wohnungspolitik wird in den nächsten Jahren komplett Versagen. Daher liegt es an Karlsruhe diesem Unsinn Einhalt zu gebieten, ansonsten wird der Mietendeckel in fünf Jahren verlängert und die Wohnungsproblematik wird weiter wachsen.