Senat will Genossenschaft "Diese eG" finanziell aushelfen

Der Berliner Senat erwägt, die in Geldnot geratene Genossenschaft "Diese eG" mit Landesmitteln zu unterstützen. Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) sagte am Donnerstag im Abgeordnetenhaus, er hoffe, dass eine entsprechende Vorlage noch am selben Tag beschlossen werden könne.

Für sechs Häuser der von Zahlungsunfähigkeit bedrohten Genossenschaft könne es einen Zuschuss vom Land geben, so Kollatz. Allerdings müsse erst nachgewiesen werden, dass für die einzelnen Häuser auch Eigenkapital und Finanzierungszusagen von Banken vorliegen.