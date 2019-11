dpa/R. Jensen Audio: Inforadio | 05.11.2019 | Jan Menzel | Bild: dpa/R. Jensen

Drei Entwürfe vorgestellt - Planungen für das Dragoner-Areal nehmen Gestalt an

05.11.19 | 19:03 Uhr

Wie soll das Dragoner-Areal in Kreuzberg künftig einmal aussehen? Am Dienstag sind drei städtebauliche Konzepte vorgestellt worden. Die sehen eine Mischung aus Wohnungen und Gewerbe auf dem 4,7 Hektar großen Gelände vor. Von Ute Schuhmacher

Seit dem Sommer gehört das Dragoner-Areal am Mehringdamm in Kreuzberg dem Land Berlin - und es soll bebaut werden. Mindestens 500 Wohnungen sollen auf dem Gelände Platz finden, dabei sollen die zahlreichen Gewerbetreibenden - vom Autoschrauber bis zum Biomarkt - nicht vertrieben werden. Außerdem sollen noch weitere, neue Betriebe angesiedelt werden - und auch Platz für eine Kita und einen Jugendclub sollen sein - obwohl das durchaus Lärm macht. Doch wie soll das alles gehen?



Infos im Netz dpa/Schoening Bürgerbeteiligung - Entwürfe liegen im Rathaus aus Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Fachbereich Stadtplanung

Zimmer 507

Yorckstraße 4 - 11

10965 Berlin

Mo - Do 7.30 - 16.00 Uhr

Fr 7.30 - 13.00 Uhr, sowie nach telefonischer Vereinbarung:

030 - 90298 - 3502 oder

030 - 90298 - 2234

Auch Online-Stellungnahmen sind möglich.

"Wohnen im urbanen Gebiet"

Monatelang gab es deshalb diverse Treffen von Anwohnern, den Gewerbetreibenden, Politikern und Verwaltungsmitarbeitern. Seit Dienstag liegen nun die ersten drei städtebaulichen Konzepte vor mit Ideen dazu, was auf dem Dragonerareal entstehen könnte. Bei allen drei Varianten wird sowohl das Gewerbe erhalten, als auch Wohnen möglich gemacht. Wobei die Anwohner dann damit leben müssen, dass es nicht so leise ist wie in einem normalen Wohngebiet. "Wohnen im urbanen Gebiet" heißt es in schönstem Verwaltungsdeutsch. Denn im urbanen Gebiet darf es ein bisschen lauter sein. Das Finanzamt, das sich in dem ehemaligen Kasernengebäude entlang des Mehringsdamms befindet, wird in allen Entwürfen erweitert. Auch das Rathaus bekommt einen Anbau.

Bis zu 13 Stockwerke hoch

Beim Entwurf des Architektenbüros IFAU werden Wohnhäuser neben Gewerberäume gestellt. Das höchste Gebäude hätte sieben Stockwerke. Die Planer von Robertneun stellen sich eine Aufteilung in kompaktere Wohn- und Gewerbeblöcke vor und wollen bis zu 13 Stockwerke hoch bauen. Dagegen will die SMAQ das lautere Gewerbe in einem Block am nördlichen Rand des

Areals zusammenfassen. Als Puffer zu den Wohnhäusern dienen dann Gebäuderiegel, in die leiseres Gewerbe oder auch Sozialeinrichtungen wie eine Kita und ein Jugendclub einziehen sollen. Im SMAQ-Entwurf ist ein sieben Stockwerke hohes Hochhaus direkt auf der Ecke Mehringdamm/Obentrautstraße vorgesehen. Wer oder was dort einziehen könnte, ist noch völlig offen - aus Sicht von SMAQ ist das eine zusätzliche Potenzialfläche, die bebaut werden kann, aber nicht bebaut werden muss.

Entwurf des Architektenbüros Robertneun mit kompakteren Wohn- und Gewerbeeinheiten Bild: rbb/robertneun.de

Ungewöhnliche Harmonie zwischen den Akteuren

Die Wohnhäuser sollen die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft WBM bauen. Einem der Entwürfe zufolge teilweise gemeinsam mit einer Genossenschaft. Anspruchsvoll nennt das Baustaatssekretär Sebastian Scheel (Linke). Und doch zeigen sich die Vertreter der verschiedenen Gewerke bei der Präsentation der Pläne entspannt: die WBM-Vertreter genauso wie die Betreiber des Nachtclubs Gretchen. Die erklären sich zuversichtlich, dass das Miteinander von Wohnen, Gewerbe und Verwaltung funktionieren wird. Die Bürgerinitiative vertraut darauf, dass auch die Geschichte der einstmals preußischen Kaserne mit einem Lernort auf dem Gelände gewürdigt wird. Kurz: Es herrscht eine ungewöhnliche Harmonie zwischen den Akteuren. Die Sprecherin von Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) zeigt sich positiv irritiert: "Es passiert in der Verwaltung nicht allzu oft, dass wir so viel gelobt werden", sagt sie. So fühlt sich die Verwaltung auch darin bestätigt, das Verfahren weiter offen zu führen, alle Beteiligten weiter anzuhören und ihre Wünsche und Bedenken aufzunehmen.

Der SMAQ-Entwurf: Zusätzliches Potenzialo an der Ecke Mehringdamm Bild: rbb/smaq.net

Entwürfe sind öffentlich einsehbar

Endgültig sind die drei Entwürfe noch nicht. Mehrere Kolloquien soll es noch geben, bei denen Anwohner, Gewerbetreibende oder sonst Interessierte ihre Anmerkungen machen können. Zwischen den Kolloquien haben die Planungsbüros dann einen Monat Zeit, um die Vorschläge in ihre Entwürfe einzuarbeiten. Bis zum 19. Dezember soll das Gesamtkonzept stehen, bis Ende Januar 2020 die Grundlagen für das Bebauungsplan-Verfahren gelegt sein. Bis zum Herbst 2021 sollen die Pläne für das gesamte Dragoner-Areal dann Planungsreife erreichen. Das wäre dann pünktlich zu den nächsten Abgeordnetenhaus-Wahlen.

Der IFAU-Vorschlag: Kein Gebäude höher als sieben Stockwerke Bild: rbb/ifau.berlin

Sendung: Abendschau, 05.11.2019, 19.30 Uhr