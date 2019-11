Mehr Tier- und Umweltschutz, mehr Rücksicht auf Insekten, weniger Gülle - all das sieht das geplante Agrarpaket der Bundesregierung vor. Doch viele Landwirte sehen sich in ihrer Existenz bedroht. Am Dienstag protestieren sie - aber wogegen genau?

Mehrere tausend Landwirte aus ganz Deutschland wollen am Dienstag (12.00) in Berlin gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung demonstrieren. Zu einer Kundgebung am Brandenburger Tor werden nach Angaben der Veranstalter insgesamt 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und rund 5.000 Traktoren erwartet.

Bereits am Montagabend zeichnete sich ab, dass der Hauptstadt zumindest im Innenstadtbereich dadurch ein Verkehrschaos drohen würde. Aber auch auf den durch Brandenburg führenden Zufahrtsstraßen dürfte es zu massiven Behinderungen kommen, ebenso bei der Rückfahrt der meisten Traktoren am Dienstagabend.

Der Präsident des brandenburgischen Landesbauernverbandes, Henrik Wendorff, rief die Verantwortlichen zum Dialog auf. "Andernfalls wird das Vertrauen der Bewohner des ländlichen Raums in die politischen Akteure weiter schwinden", sagte er. Daran könne niemandem gelegen sein. "Runde Tische, an denen lediglich die gegensätzlichen Positionen ausgetauscht werden, helfen nur bedingt weiter."

Sowohl in Brandenburg als auch in Berlin rechnet die Polizei wegen der Sternfahrt mit Einschränkungen auf vielen Straßen. Viele Demonstranten aus Süd- und Norddeutschland seien am Montagabend in Brandenburg erwartet worden, sagte ein Polizeisprecher. Am frühen Morgen würden sie dann nach Berlin weiterfahren fahren, hieß es.

Ab der Nacht zum Dienstag und insbesondere im Berufsverkehr am Morgen werde es auf verschiedenen Strecken im Land zu Behinderungen kommen. Nach Veranstaltungsende am Dienstagnachmittag und auch am Mittwochmorgen noch kann es der Polizei zufolge zu weiteren Beeinträchtigungen auf den Straßen kommen. Auf der Autobahn dürften die Traktoren in Brandenburg allerdings nicht fahren.

