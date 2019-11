NDR/Johannes Anders Audio: Inforadio | 12.11.2019 | Peter Hornung | Bild: NDR/Johannes Anders

Umstrittener Hostel-Betrieb in Berlin - Warmbier-Eltern fordern härteres Vorgehen gegen Nordkorea

12.11.19 | 11:35 Uhr

Zwei Jahre ist es her, dass der US-Student Otto Warmbier nach seiner Haft in Nordkorea gestorben ist. Seine Eltern fordern ein härteres Vorgehen gegen Pjöngjang. Dazu zählt auch die Schließung des Hostels auf dem Gelände der nordkoreanischen Botschaft in Berlin.

Im Juni 2017 sorgte der Fall des US-Studenten Otto Warmbier für weltweites Aufsehen. Kurz nach seiner Entlassung aus nordkoreanischer Haft starb er an schweren Hirnschäden, die er möglicherweise während seiner Haftzeit erlitten hatte - und noch immer versuchen seine Eltern, die genauen Ursachen für den Tod ihres damals 22-jährigen Sohnes herauszufinden.

"Regime verantwortlich machen"

Zugleich warnen Fred und Cindy Warmbier vor dem Regime in Pjöngjang und fordern eine Durchsetzung der geltenden UN-Resolutionen. So auch bei einem Besuch in der vergangenen Woche in Berlin, wo Nordkorea sein Botschaftsgelände nach wie vor für nicht-diplomatische Zwecke nutzt - offenbar, um westliche Devisen zu erwirtschaften.



Umstritten ist vor allem das Hostel, das von Nordkorea an einen privaten Betreiber vermietet wird. Warmbiers Eltern fordern die Schließung des Betriebs, weil die Vermietung und die daraus erzielten Einnahmen aus ihrer Sicht gegen geltende UN-Sanktionen verstoßen. "Man muss das Regime verantwortlich machen, wo immer es Regeln bricht", verlangten Fred und Cindy Warmbier am Montag in einem Gespräch mit NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung". Zuvor hatten sie am Eingang der nordkoreanischen Botschaft um ein Gespräch mit dem Botschafter der "Demokratischen Volksrepublik" gebeten, doch die Nordkoreaner verweigerten den beiden US-Bürgern den Zutritt.



Hostel erwirtschaftet jeden Monat fünfstellige Beträge

Der Hostel-Betrieb an der Glinkastraße in Mitte war schon vor dem Tod Warmbiers in den Fokus der deutschen Behörden geraten. Bereits im Frühjahr 2017 berichteten WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung", dass die nordkoreanische Botschaft einen Teil ihres Geländes in Berlin untervermietet. Auf diese Weise würden jeden Monat hohe fünfstellige Beträge erwirtschaftet. Demnach zahlt allein der Hostel-Betreiber jeden Monat 38.000 Euro Miete. Den Recherchen zufolge dienen die Botschaften des diktatorischen Regimes in Pjöngjang weltweit dazu, die internationalen Finanzsanktionen zu unterlaufen. Diese waren wegen des nordkoreanischen Atom- und Raketenprogramms verhängt worden. Die Praxis der Botschaften verstoße gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und das EU-Sanktionsrecht. Dennoch ist es der Bundesregierung bisher nicht gelungen, den Hostel-Betrieb in Berlin zu stoppen.

"UN-Resolution wird in Deutschland nicht angewandt"

Der Betrieb sei ein "klarer und offenkundiger Verstoß gegen europäisches und internationales Recht", sagte Lothar Harings, der Rechtsanwalt der Familie Warmbier, in den ARD-Tagesthemen. Die UN-Resolution gegen Nordkorea und seinen Machthaber Kim Jong-Un, führte der Experte für Sanktionsrecht weiter aus, sei in europäisches Recht umgewandelt worden, und das gelte auch in Deutschland. Dennoch würde die Resolution nicht angewandt. Er glaube, dass die Behörden die Situation anfangs "falsch eingeschätzt" hätten. "Und sie merken nun nach und nach, dass die Entscheidung, nicht konsequent gegen den Hotelbetrieb vorzugehen, nicht haltbar ist." Da das Gelände von Botschaften zugleich auch einem diplomatischen Schutz unterliegt, verweist das Auswärtige Amt gegenüber den Tagesthemen auf eine schwierige Rechtslage. Das Hostel sei Gegenstand laufender journalistischer Auseinandersetzungen, heißt es.

Schauprozess in Nordkorea

Der Sohn der Warmbiers war im Januar 2016 in Pjöngjang aus einer Reisegruppe heraus festgenommen worden, weil er in der Silvesternacht ein Propagandaplakat aus dem Personaltrakt seines Hotels habe stehlen wollen. Vor Gericht gestand er später unter Tränen, dass er im Geheimauftrag der US-Regierung gehandelt habe. Daraufhin wurde der 22-Jährige "wegen staatsfeindlicher Handlungen" zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt. Westliche Nordkorea-Kenner waren einhellig der Meinung, dass es sich um einen Schauprozess handelte.

Eltern von Warmbier erheben Foltervorwürfe

Mitte 2017 wurde bekannt, dass Warmbier seit Monaten mit schweren Hirnschäden in einem Krankenhaus in Pjöngjang in einer Art Wachkoma lag. Kurz darauf stimmte das Regime einer Überführung in seine Heimatstadt Cincinnati zu, wo er an den Folgen des Hirnleidens verstarb. Die Eltern erheben seither schwere Foltervorwürfe gegen Nordkorea. Ein US-Bundesgericht sprach ihnen zuletzt 500 Millionen Dollar Entschädigung wegen Folter, Geiselnahme und Tötung zu - wobei dieses Urteil allein symbolischen Charakter hat, denn es gibt keine Möglichkeit, das Geld einzutreiben. Unterdessen weist Nordkorea jeden Vorwurf zurück. Warmbier, so das Regime, sei entweder durch eine Lebensmittelvergiftung oder wegen eines falsch dosierten Beruhigungsmittels zu Schaden gekommen. Die Warmbiers wollen das nicht glauben und fordern ein härteres Vorgehen gegen Nordkorea. "Wenn man das Regime für nichts zur Verantwortung zieht", sagte Fred Warmbier am Montag, "wird es sein schreckliches Verhalten nur fortsetzen."



Standort der nordkoreanischen Botschaft in Berlin

Sendung: Inforadio, 12.11.2019, 7.45 Uhr