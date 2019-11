imago images /Frank Sorge Audio: Inforadio | 06.11.2019 | Holger Hansen | Bild: imago images /Frank Sorge

Zwischenbilanz - Nur ein paar Dutzend Berliner nutzen Online-Zulassung

06.11.19 | 06:10 Uhr

Seit Anfang Oktober können Berliner ihre Autos auch online anmelden – doch nur ein paar Dutzend haben den Service im Netz bislang genutzt. Das Problem: Die Anmeldung ist für viele Nutzer einfach zu umständlich, meint der ADAC. Von Holger Hansen

Seit dem 1. Oktober können in Berlin Fahrzeuge auch online [berlin.de] angemeldet werden – doch die Wenigsten haben diesen Service schon genutzt. Das geht aus Zahlen hervor, die dem rbb vorliegen. Während die Verantwortlichen den schleppenden Anlauf mit einem zu geringen Bekanntheitsgrad begründen, sieht der ADAC zu viele technische Hürden.



Weniger als 90 An-, Ab- und Ummeldungen sind seit dem 1. Oktober in Berlin online erfolgt, dem gegenüber stehen 30.000 herkömmlich an-, ab- und umgemeldete Fahrzeuge. Das hat eine rbb-Recherche ergeben. Bei den Neu-Zulassungen gab es bisher sogar nur eine einzige auf digitalem Wege, fast 6.000 dagegen analog.

Smentek: "Ich war in fünf Minuten durch"

Einen Grund dafür sieht Sabine Smentek, Staatssekretärin für Informations- und Kommunikationstechnik in der Senatsinnenverwaltung, im noch geringen Bekanntheitsgrad: “Dass sich das noch nicht rumgesprochen hat, verstehe ich. Wir setzen darauf, dass die Zahlen sukzessive wachsen werden.“ Die Nutzung des Internet-Portals der Berliner Verwaltung sei jedenfalls einfach, so Smentek. Sie selbst habe das schon ausprobiert und sei "in fünf Minuten durch" gewesen.



Dass bisher nur wenige Menschen die online-KfZ-Anmeldung nutzen, liegt aber sicher auch an den technischen Voraussetzungen: Die erste Hürde beim Online-Beantragen der Neu-Zulassung ist die sogenannte eID-Funktion des Personalausweises, also die elektronische Identifikation. Nur damit kann man sich online ausweisen. Sabine Smentek empfiehlt, diese Funktion beim Bürgeramt aktivieren zu lassen. Auch, weil bald noch mehr Verwaltungs-Angelegenheiten online erledigt werden können. Außerdem wird ein Kartenlesegerät oder eine kostenlos herunterzuladende App für das Smartphone benötigt.



ADAC registriert große Skepsis

Im Prinzip sei die Online-Anmeldung eine gute, weil nutzerfreundliche Sache, heißt es auch beim ADAC Berlin-Brandenburg: Die vorgeschalteten Hürden hält Jörg Kirst, Gruppenleiter Technik, aber für erheblich. Persönlich hält er beispielsweise nichts davon, den Personalausweis freischalten zu lassen: "Ich bin da eher von der alten Schule. Aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass junge Menschen mit diesem Onlinesystem mehr anfangen können als Menschen im Bereich 50plus." Auch bei den ADAC-Mitgliedern stößt die Möglichkeit der Online-Zulassung eher auf Skepsis, berichtet Kirst. "Unser Zulassungsservice hier im Haus wird deutlich mehr genutzt, seit es das Online-Verfahren gibt. Vielen fehlt es noch an der Online-Erfahrung, sich solchen neuen Systemen auch zu stellen." Hinzu komme: Auch der eigentliche Verwaltungsaufwand verringere sich bei der Online-Anmeldung keineswegs, so Kirst. Denn auch hier müssten Mitarbeiter die Anträge prüfen und dann die Unterlagen und Prüfplaketten per Post zusenden.



Dass es bisher kaum online beantragte Neuzulassungen gibt, hat aber auch noch einen weiteren Grund: Die Fahrzeughersteller müssen ihre Fahrzeugtypen in eine Datenbank einlesen. Das erfolgt zurzeit noch etwas schleppend, nach und nach aber sollte diese Datenbank aufgefüllt werden und damit dann auch diese Hürde genommen sein.



