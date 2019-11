Die Senatskanzlei teilte am Montag mit, der Senat habe die Zusammenarbeit mit der Gesellschaft schon 2018 gekündigt, lange vor dem Verkauf an die neuen Verleger. Ende 2021 solle Schluss sein, denn der Senat wolle in Zukunft seine Onlineangebote unabhängiger von privaten Unternehmen organisieren, so IT-Staatssekretärin Sabine Smentek.

Man sei weit davon entfernt, privaten Unternehmen Einblicke in sensible Bürgerdaten zu gewähren, erklärte sie hinsichtlich der Idee der neuen Verlagseigentümer, Dienstleistungen der Verwaltung anzubieten. Der Sprecher für Netzpolitik der SPD, Sven Kohlmeier, mahnte die zügige Entwicklung eines landeseigenen Serviceportals an. Der Senat dürfe Ende 2021 nicht in die technologische Abhängigkeit von einem Privatunternehmen geraten.