"Kentler-Experiment" in Berlin

Kinder und Jugendliche in der Obhut pädophiler Männer: Bei dem sogenannten "Kentler-Experiment" ließen Berliner Behörden das bewusst zu. Das Land lässt die Vorgänge seit Jahren prüfen und legte am Montag einen Zwischenbericht vor.

Kinder und Jugendliche in Berlin wurden gezielt zur Pflege an Pädophile gegeben - und von diesen auch sexuell missbraucht. Ein am Montag veröffentlichter Zwischenbericht der Berliner Bildungsverwaltung zeigt: Diese Verbrechen unter dem beschönigenden Titel "Kentler-Experiment" geschahen offenbar noch länger als bislang bekannt, über mehrere Jahrzehnte.

"Ungeheuerlich und erschütternd", nannte die Berliner Jugendsenatorin Sandra Scheeres (SPD) die Vorgänge am Montag. Die Jugendhilfe solle junge Menschen schützen. Hier sei das Gegenteil passiert.