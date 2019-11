Dr. Kawasaki Donnerstag, 28.11.2019 | 08:09 Uhr

"Denn momentan könnten sich viele die Mieten in Berlin nicht leisten und gingen in andere Bundesländer." - Ganz schön abgehoben. Jetzt wollen die Referendare auch noch wohnen. Wie soll das weitergehen? Auch noch so viel Geld bekommen, dass man noch was zu Essen hat?



Ironie aus. Denn genau so sieht es aus. Die Politik sollte vielleicht mal 1 Sekunde auf die hören, die Lehrer werden könnten, es aber aus finanziellen Gründen nicht tun. Ich gehöre dazu. Ich will für meine Arbeit entlohnt werden und nicht mit einem lächerlichen Taschengeld für die anstrendste Phase im Leben abgespeist werden. Das Referendariat ist die größte Belastung überhaupt. Vorher (Studium) und nachher (als erfahrener Lehrer) ist alles einfacher. Die Politik ist Schuld daran, dass die Kinder dieses Totalversagen ausbaden müssen.