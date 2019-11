Demnach sollen die etwa 125.000 Beamten und Angestellten im Öffentlichen Dienst, die weniger als 5.000 Euro verdienen, ab November 2020 eine "Ballungsraum-" bzw. "Hauptstadtzulage" von je 150 Euro pro Monat erhalten. Das Land muss dafür 250 Millionen Euro im Jahr ausgeben.

Begründet wird die Zulage mit den in den vergangenen Jahren gestiegenen Preisen für Wohnen und Leben in Berlin. Am Montag haben die Regierungsfraktionen nun auch die Erzieher in landeseigenen Kitas und weitere Angestellte mit einbezogen. SPD-Fraktionschef Raed Saleh bezeichnete die Ballungsraumzulage als großen Wurf.