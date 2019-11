Der Berliner Senat will mit neuartigen Kaufhäusern für gebrauchte Waren ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft setzen.

Dort sollen nicht nur Möbel, Kleidung, Elektrogeräte oder Geschirr in großen Stil verkauft, sondern auch repariert werden, wie Umweltsenatorin Regine Günther (Grüne) am Dienstag ankündigte. Sie hofft, dass es in zwei Jahren bis zu vier solcher Kaufhäuser gibt, die der Senat aber nicht selbst betreiben wird. Ein Partner könne die BSR sein, die eines davon verwirklichen wolle, so Günther.