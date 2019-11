Neben dem Bezirksamt wird auch Gerhard Hanke (CDU), Spandauer Bezirksstadtrat für Kultur, dazu verpflichtet, die Behauptung nicht weiter aufrecht zu erhalten und richtig zu stellen. Das gab die Band am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt.

Die Punkband Feine Sahne Fischfilet feiert einen juristischen Erfolg gegenüber dem Bezirksamt Spandau. Die Musiker haben eine Unterlassungserklärung erwirkt: Das Bezirksamt darf von nun an nicht mehr behaupten, die Band habe bei einem Konzert auf der Zitadelle am 23. August Glasflaschen ans Publikum ausgegeben.

Auf Facebook feiert Feine Sahne Fischfilet, dass sie die "CDU besiegt" hat: "Wir stoßen an, denn ein Tag, an dem die CDU Spandau, die der AfD den Hof gemacht hatte und falsche Behauptungen verbreitete, einknickt, kann nur ein guter Tag sein."

In einer Antwort auf eine Parlementarische Anfrage der AfD-Fraktion [kleineanfragen.de] im Berliner Abgeordnetenhaus hatte das Bezirksamt Berlin-Spandau im September mehrere Verstöße aufgeführt, die während des Konzerts festgestellt worden seien. Unter anderem sei vor dem Konzert der umstrittenen Band eine "ausdrücklich nicht genehmigte" politische Veranstaltung durchgeführt worden. Auch seien aus der Besuchermenge heraus bengalische Feuer und ein Rauchwerfer eingesetzt worden, teilte das Büro des Spandauer Kultur-Bezirksstadtrates Gerhard Hanke (CDU) Ende September mit. Vor der Bühne wurde demnach Alkohol in Glasflaschen ausgegeben. Daraufhin hatten die Musiker angekündigt, dass sie "zivilrechtlich gegen die Berliner CDU sowie die Bezirkspolitiker, die diese unwahren Behauptungen verbreiten, vorgehen".

Die Band Feine Sahne Fischfilet wurde 2007 in der Nähe von Greifswald gegründet und ist derzeit eine der erfolgreichsten deutschen Punkbands. Sie engagiert sich schon länger gegen Neonazis, vor allem in Mecklenburg-Vorpommern, und warnt vor einem Rechtsruck in Deutschland. Zwischenzeitlich wurde die Band im Verfassungsschutzbericht von Mecklenburg-Vorpommern genannt – unter Hinweis auf Gewaltaufrufe gegen Polizisten in einem ihrer Texte.