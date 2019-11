Im September hatte der Berliner Senat angekündigt, dass Feuerwerk und Böller in der kommenden Silvesternacht auf der Partymeile am Brandenburger Tor sowie in zwei weiteren Gebieten verboten werden sollen. Auch auf dem nördlichen Teil des Alexanderplatzes und an der Pallasstraße in Schöneberg soll die Polizei ein entsprechendes Verbot verhängen und durchsetzen. Ähnliche Vorstöße waren in der Vergangenheit stets gescheitert.

Die Silvesterfeiern in Berlin waren zuletzt immer mehr in Straßenschlachten ausgeartet: Passanten oder Rettungskräfte wurden mit Feuerwerk beworfen, es gab Verletzte und Sachschäden. Als Konsequenz kündigte Innensenator Andreas Geisel (SPD) Anfang des Jahres Böllerverbote an bestimmten Brennpunkten an.