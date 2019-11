Alfred Neumann Berlin Dienstag, 26.11.2019 | 20:24 Uhr

Klimaschutzpolitik darf keine Symbolpolitik bleiben und sich auch nicht in Forderungen erschöpfen, sondern muss machbar sein und sehr schnell praktisch werden.



Der ÖPNV muss endlich ausgebaut werden. Nach dem Vorbild von Metropolen wie Paris beinhaltet das selbstverständlich die U-Bahn. Denkverbote in diese Richtung gehören auch gegen den Willen der Linken unverzüglich aufgehoben. Ebenso muss der Bau der Tram endlich wieder angegangen anstelle auf die lange Bank geschoben werden. Im Spandau-Newsletter des Tagesspiegel wurde gerade der Modal Split zwischen Spandau und der Innenstadt vergleichen. Es besteht akuter Handlungsbedarf seitens des Verkehrssenates.



In knapp 2.000 landeseigenen Wohnungen wird mit Kohle geheizt, Besserung war in den letzen Jahren kaum zu erkennen. Dazu kommen mehrere tausend Ölheizungen, die dringend ausgetauscht werden müssen.



Aber auch Frau Günther muss in sich gehen, warum sie nicht wie ihre grünen Kollegen in Bremen verstärkt den ÖPNV nutzen kann.