Berlin lässt Auto-Kennzeichen per Kameras erfassen

Noch gibt es keine Dieselfahrverbote in Berlin - das Aufstellen der Schilder dauert länger als gedacht. Unabhängig davon will der Senat aber wissen, welche Autotypen überhaupt unterwegs sind. Dazu sollen die Kfz-Kennzeichen ab Dienstag per Kamera erfasst werden.