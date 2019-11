Bild: dpa/Jörg Carstensen

Nach Absage von Bayern und Baden-Württemberg - Müller will Nationalen Bildungsrat auch ohne Südländer

27.11.19 | 09:15 Uhr

Vergleichbare Schulabschlüsse und gemeinsame Ferienplanung in einem Nationalen Bildungsrat? Bayern und Baden-Württemberg winken ab. Berlins Regierender Bürgermeister Müller sagt: Dann halt ohne den Süden.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) will den Nationalen Bildungsrat notfalls ohne Bayern und Baden-Württemberg gründen. "Der schwarz-grüne Ausstieg aus dem Bildungsrat ist nicht akzeptabel", sagte Müller dem "Spiegel" vom Mittwoch mit Blick auf die Ankündigung der Landesregierungen in München und Stuttgart, sich aus den Verhandlungen über den Bildungsrat zurückzuziehen. "Ich gehe davon aus, dass der Bildungsrat zur Not auch ohne die beiden Länder seine Arbeit aufnimmt und fordere alle im Interesse der Zukunft unserer Kinder zur Mitarbeit auf."



"Eine klare Botschaft Richtung Süden"

Die Solidarität der Länder sei nicht einseitig aufkündbar, kritisierte Müller: "Eine klare Botschaft Richtung Süden zu geben ist deswegen Aufgabe der 14 anderen Länder und der Bundesregierung." Gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen, sei Auftrag des Grundgesetzes. "Beides sind für mich zentrale Aufgaben der Politik. Herr Söder und Herr Kretschmann scheinen hingegen zu meinen, dass der Föderalismus lediglich ein Zusammenschluss egoistischer Eigeninteressen ist", sagte Müller.



Union und SPD im Bund hatten den Aufbau des Nationalen Bildungsrates im Koalitionsvertrag vereinbart. Er sollte aus Experten und Vertretern von Bund und Ländern bestehen, die Empfehlungen zu vieldiskutierten Bildungsthemen aussprechen: zur Vergleichbarkeit des Abiturs beispielsweise oder dazu, wie ein Umzug von Familien mit Schulkindern von einem Bundesland in ein anderes erleichtert werden kann.

Brandenburg fordert vergleichbare Schulabschlüsse

Auch Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) will sich nach dem angekündigten Ausstieg von Bayern und Baden-Württemberg aus dem geplanten Nationalen Bildungsrat weiter für vergleichbare Schulabschlüsse einsetzen. "Es ist bedauerlich, dass Bayern und Baden-Württemberg den Nationalen Bildungsrat scheitern lassen", sagte Ernst am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. "Nicht zuletzt die Eltern haben hohe und berechtigte Erwartungen an eine bessere Vergleichbarkeit des Schulsystems, vor allem der Abschlüsse. Brandenburg setzt sich in der Kultusministerkonferenz (KMK) mit Nachdruck für dieses Ziel ein."



NRW drängt auf Bildungsstaatsvertrag

"Der Nationale Bildungsrat ist gescheitert", sagte dagegen der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in der Zeitung "Rheinische Post". Zugleich zeigte er Verständnis für Bayern und Baden-Württemberg, die aus dem Nationalen Bildungsrat ausgestiegen waren. Jetzt müsse man sich etwas Neues einfallen lassen.



"Das ursprüngliche Ziel des Nationalen Bildungsrats, eine Vergleichbarkeit der schulischen Standards zwischen den Bundesländern zu schaffen und damit Schulwechsel über Bundesländer hinweg zu erleichtern, wird nun die Kultusministerkonferenz umsetzen müssen", forderte Laschet. Ein Nationaler Rat aus Berlin sei nicht zwingend notwendig. Stattdessen plädierte der CDU-Politiker für einen Staatsvertrag. "Es entspricht auch viel stärker unserer föderalen Ordnung, wenn die Länder die aktiven Akteure sind - als uns durch ein Bundesbildungsministerium aus Berlin koordinieren zu lassen."



Hamburg droht Bayern mit Urlauber-Anstrum

Hamburg droht derweil mit dem Ende der Sommerferien-Absprache: "Dieser Schuss aus Bayern wird nach hinten losgehen: Jetzt wird jedes Land genau wie Bayern die Sommerferien im Alleingang festlegen", sagte Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe (SPD) der "Süddeutschen Zeitung" und fügte hinzu: "Viel Spaß auf den langen bayerischen Autobahnen." Um Staus auf den Autobahnen in Grenzen zu halten und den Hotels eine gleichmäßige Auslastung zu verschaffen, haben sich die Länder bei den Ferien auf ein sogenanntes rollierendes System verständigt. Es teilt die Länder in Gruppen ein, die nacheinander in die Sommerferien starten und sich mit frühem und späterem Ferienbeginn abwechseln. Nur Bayern und Baden-Württemberg beteiligen sich bisher nicht an diesem Wechsel, für sie ist der letzte Sommerferien-Termin reserviert.



Allerdings stehen die Ferientermine nach dieser Aufteilung nur bis 2024 fest. Seit Oktober verhandeln die Bundesländer über die Jahre 2025 bis 2030. Neben Hamburg hatten auch Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen angekündigt, sich für eine Neuordnung einsetzen zu wollen.

