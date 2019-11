Kurz nach der Übernahme des Berliner Verlags waren Stasi-Vorwürfe gegen den neuen Eigentümer Holger Friedrich laut geworden, jetzt hat sich der Betriebsratsvorsitzende in dem Verlag hinter die neuen Eigentümer gestellt. Holger und Silke Friedrich seien "zwei erfrischende Persönlichkeiten. Zwei Menschen, die unserem Verlag auch ganz viel geben und bringen, die sich hier engagieren wollen, die viele interessante Vorstellungen geäußert haben in vielen Interviews und das hat natürlich auch sehr positiv in die Redaktion rein gewirkt", sagte der Journalist Frederick Bombosch dem rbb.

Bombosch ist Journalist sowohl beim der "Berliner Zeitung" als auch beim "Berliner Kurier", die zum Berliner Verlag gehören und eine gemeinsame Redaktion haben. Die Friedrichs, die den Verlag im September übernommen hatten, seien engagierte neue Eigentümer, das sei "überhaupt nicht selbstverständlich". Sehr viele Zeitungen würden von Großverlagen verwaltet – "immer auf der Jagd nach neuen Synergien", so Bombosch im Medienmagazin von radioeins. Das Ehepaar Friedrich habe erklärt, einen anderen Weg gehen zu wollen. "Und wir freuen uns trotz aller Schwierigkeiten jetzt in diesen ersten Wochen sehr darauf, ihn mit ihnen zu gehen."

Nach Recherchen der Zeitung "Die Welt am Sonntag" soll der IT-Unternehmer und Multimillionär Holger Friedrich unter dem Decknamen "Peter Bernstein" als Inoffizieller Mitarbeiter (IM) für die Stasi gearbeitet haben. Nach Angaben der Zeitung soll Friedrich während seines dreijährigen Wehrdienstes in der Nationalen Volksarmee (NVA) als Unteroffizier Kameraden ausspioniert und teils schwer belastet haben. Friedrich nahm in der "Berliner Zeitung" zu den Vorwürfen persönlich Stellung und räumte eine Tätigkeit für die Stasi ein. Es habe sich aber um eine "Zwangssituation" gehandelt.

Viel Kritik haben die beiden neuen Verleger auch dafür kassiert, dass sie sich bei Egon Krenz, zur Zeit des Mauerfalls Regierungschef in der DDR, dafür bedankten, dass dieser im Herbst 1989 "keinen Befahl zur Anwendung von Gewalt" gegeben habe. [berliner-zeitung.de] Auch Bombosch selbst hatte sich in einem Artikel in der Berliner Zeitung gegen diese Position ausgesprochen: "Egon Krenz danken? Wohl eher nicht". Den Kommentar durzusetzen, war laut Bombosch kein Problem: "Die Friedrichs haben ja selbst formuliert, dass sie sich eine Debatte wünschen über das, was unsere Gesellschaft bewegt."