Der vom rot-rot-grünen Senat geplante Mietendeckel ist umstritten - die Mehrheit der Berliner Bürger ist allerdings dafür. Das zeigt der aktuelle BerlinTrend. Eine andere mögliche Maßnahme gegen steigende Mieten kam in der Umfrage weniger gut an.

Die Maßnahmen des Berliner Senats gegen steigende Mieten stoßen einer Umfrage zufolge auf breite Zustimmung in der Stadt. Nach dem jüngsten BerlinTrend, den rbb-Abendschau und Morgenpost in Auftrag gegeben haben, begrüßen über 70 Prozent der Befragten das Vorhaben von Rot-Rot-Grün, die Mieten fünf Jahre lang einzufrieren und Miet-Obergrenzen einzuführen. Dabei unterstützt auch eine Mehrheit der Anhänger von AfD und CDU die Pläne.

Berliner bundesweit am unzufriedensten mit Landesregierung

Allerdings erwarten 61 Prozent der Befragten, dass mit Einführung des Mietendeckels weniger in die Instandhaltung von Wohnungen investiert wird. Und nur 29 Prozent gehen davon aus, dass durch das Gesetz die Mieten langfristig sinken.

Kritik an dem geplanten Gesetz kommt unter anderem von der Opposition im Abgeordnetenhaus, Wohnungsgenossenschaften und dem Interessenverband Haus und Grund. Zudem hat das Bundesinnenministerium gemahnt, der Mietendeckel verstoße gegen das Grundgesetz: Das Land Berlin habe nicht die Kompetenz, Gesetze zur Mietenbegrenzung zu erlassen, zuständig sei der Bund.

Unterdessen setzt sich eine Bürgerinitiative in Berlin dafür ein, dass große Wohnungskonzerne enteignet werden. Die Initiative strebt die Vergesellschaftung von Unternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen an - ein bundesweit einmaliger Vorgang. Konkret will sie erreichen, dass der Senat ein entsprechendes Gesetz erarbeitet.

Im Juli hatte die Initiative "Deutsche Wohnen und Co. enteignen" knapp 60.000 gültige Unterschriften für die Einleitung eines Volksbegehrens übergeben – nötig waren mindestens 20.000. Seitdem prüft die Innenverwaltung, ob das Anliegen der Initiative rechtskonform ist. Sollte das der Fall sein, können weitere Schritte folgen, die am Ende in einen Volksentscheid münden könnten.

Linke und Grüne hatten sich hinter die Initiative gestellt, die SPD hatte gegen die Enteignungspläne gestimmt.