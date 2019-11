In kurdischen Gefangenenlagern im Norden Syriens befinden sich nach Erkenntnissen des Bundeskriminalamtes (BKA) auch neun mutmaßliche IS-Angehörige aus Berlin. Das teilte das Bundesinnenministerium auf eine parlamentarische Anfrage des CDU-Bundestagsabgeordneten und Berliner Landesvorsitzenden Kai Wegner mit.



Insgesamt liegen dem BKA demnach Erkenntnisse über 111 Personen vor, die aus Deutschland zum sogenannten Islamischen Staat (IS) stießen und heute in kurdischen Lagern in Syrien und im Irak inhaftiert sind. Fast 80 von ihnen sind auch deutsche Staatsbürger.