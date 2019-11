Bild: dpa/Bernd Settnik

"Rechtliche Wege ausgeschöpft" - Schröter weist Vorwürfe der Härtefallkommission zurück

03.11.19 | 16:54

Der brandenburgische Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hat die Vorwürfe, die die Härtefallkommission gegen ihn in einem offenen Brief erhoben hat, "mit aller Entschiedenheit" zurückgewiesen. Das gelte besonders für den Vorwurf der Willkür, sagte Schröter am Sonntag der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Die Kommissin prüft die u.a. die Ausreisepflicht von Ausländern und kann empfehlen, diese Pflicht etwa aus dringenden persönlichen oder humanitären Gründen auszusetzen. Diese Härtefälle schlägt sie dem Innenminister vor, doch die acht Mitglieder der Kommission hatten zuletzt in einem offenen Brief an Schröter beklagt, dass der Minister erneut vier der von ihnen vorgelegten acht Fälle abgelehnt habe.

Schröter hält rechtliche Wege für "ausgeschöpft"

"Bei allen Härtefällen sind die rechtlichen Wege ausgeschöpft", so Schröter. Alle staatlichen Instanzen hätten einen Asylanspruch abgelehnt. Die Härtefallkommission hatte in ihrem Brief angekündigt, ihre Arbeit in Reaktion auf die Entscheidungen des Ministers niederzulegen, bis eine neue Landesregierung im Amt ist.



Anschein der Willkür