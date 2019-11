Brandenburgs Härtefallkommission hat ihre Arbeit vorübergehend ausgesetzt. Die acht Mitglieder der Kommission haben in einem offenen Brief an den scheidenden Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) beklagt, dass der Minister erneut vier von acht Fällen abgelehnt habe, die von der Kommission an ihn herangetragen worden waren. "Selbstverständlich liegt die abschließende Entscheidung über ein Ersuchen beim Minister", heißt es in dem unter anderem von der Integrationsbeauftragten Doris Lemmermeier und dem Vertreter des Erzbistums Berlin, Franz-Josef Conraths, unterzeichneten Schreiben.

Bei den Vorgängern Schröters habe die Ablehnungsquote bei zehn Prozent gelegen, hieß es darin. In der Amtszeit Schröters habe sie 25 Prozent betragen, in den vergangenen Monaten 50 Prozent. "Sie haben vor Ihren jüngsten Entscheidungen weder die Härtefallkommission konsultiert, um Ihre Bedenken zu erörtern, noch haben Sie Ihre ablehnenden Entscheidungen nachvollziehbar begründet", kritisierte die Härtefallkommission. Daher könne der Anschein der Willkür entstehen.