Der geplante Milliardenkredit der neuen Kenia-Koalition in Brandenburg für mehr Investitionen in den kommenden zehn Jahren stößt bei Opposition und Experten auf Skepsis. Das wurde in einer Anhörung im Landtags-Haushaltsausschuss am Donnerstag in Potsdam deutlich. Die größten Kritikpunkte waren, dass der Gesetzentwurf für den "Zukunftsinvestitionsfonds" zu unkonkret sei und der Landtag nicht genug eingebunden werde.

Die Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Grünen wiesen die Bedenken zurück, Finanzministerin Katrin Lange (SPD) kündigte zudem weitere Prüfungen an. "Dann werden wir gucken, wie die Bedenken, die es noch gibt, ausgeräumt werden können", so Lange nach der Sitzung. Alle Fraktionen und Fachleute seien sich aber einig, "dass wir einen hohen Investitionsbedarf in Brandenburg haben". Es gehe um zusätzliche zukunftsweisende Investitionsprojekte von strategischer Bedeutung. "Wir wollen uns dann auch Zeit nehmen und konkret auswählen, dass die Projekte auch diese Voraussetzungen erfüllen." Sie würden im Rahmen der Haushaltsplanung öffentlich diskutiert.