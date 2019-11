Die zweite Sitzung des neuen Brandenburger Landtags am Dienstag steht im Zeichen der Erinnerung an die geschichtsträchtigen Ereignisse des 9. Novembers. Außerdem soll der Weg frei gemacht werden für den geplanten Zukunftsinvestitionsfonds der Regierungskoalition.

Der neue Brandenburger Landtag kommt am Dienstag zu seiner zweiten Sitzung zusammen. Zuvor wird im Plenarsaal des Landtages an die Bedeutung des 9. Novembers in der deutschen Geschichte erinnert.

Der Historiker Thomas Wernicke vom Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, der vor 30 Jahren zu den ersten Mitgliedern des Neuen Forums in Potsdam gehörte, wird den Vortrag im Landtagssaal halten. Der 9. November steht in der deutschen Geschichte nicht nur für die Maueröffnung – sondern auch für die Ausrufung der Republik 1918 durch Phillip Scheidemann und Karl Liebknecht und für die Pogromnacht 1938, in der die Nazis Synagogen und jüdische Geschäfte in Brand steckten und jüdische Mitbürger misshandelten und töteten.

Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke wird außerdem auch Worte des Gedenkens an die Opfer des Anschlages von Halle Anfang Oktober sprechen.