Nach einem fast vierstündigen Wahlmarathon hat der Brandenburger Landtag den AfD-Abgeordneten Rolf-Peter Hooge als dritten Vertreter der Partei in das Präsidium gewählt. Für den Abgeordneten aus Fürstenwalde/Spree (Oder-Spree) stimmten am Mittwoch in der Plenarsitzung 34 Abgeordnete, 29 stimmten mit Nein und 16 enthielten sich.

Der AfD steht das Vorschlagsrecht für drei Sitze im elfköpfigen Landtagspräsidium zu. Bereits in der konstituierenden Sitzung des Landtags am 25. September waren die AfD-Abgeordneten Andreas Galau und Steffen Kubitzki in das Gremium gewählt worden. Nach zwei vergeblichen Anläufen zur Besetzung des dritten Platzes hatte die AfD für die Plenarsitzung am Mittwoch fast die gesamte Landtagsfraktion als Kandidaten vorgeschlagen.

Weitere Mitglieder des Präsidiums sind Mike Bischoff, Ulrike Liedtke und Björn Lüttmann von der SPD-Fraktion, Jan Redmann und Barbara Richstein von der CDU, die Grünen-Abgeordnete Sahra Damus, Thomas Domres (Die Linke) und Péter Vida (BVB/Freie Wähler).