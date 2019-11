Zwei Abgeordnete sind am Donnerstag im Bundestag kollabiert. Nun wird über die Arbeitsbedingungen diskutiert. Auch wegen der Schilderungen der Brandenburger Abgeordneten Anke Domscheit-Berg, die sie "menschenfeindlich" nennt.

rbb: Sie haben am Donnerstag getwittert, die Arbeitsbedingungen im Bundestag seien "menschenfeindlich". Wie kommen Sie darauf?

Anke Domscheit-Berg: Weil sie extrem ungesund sind. Das fängt mit Kleinigkeiten an. Zum Beispiel, dass es im Plenum verboten ist, Wasser zu trinken - außer man ist gerade Redner und steht am Pult. Und nicht genug Wasser zu bekommen, ist natürlich schlecht für die Gesundheit, auch schlecht für den Kreislauf und hat vielleicht auch einen Einfluss darauf gehabt, dass es den beiden Menschen gestern schlecht ging.

Aber dazu gehören auch unendliche Arbeitstage. Gerade Donnerstage in Sitzungswochen finde ich ganz furchtbar. Da fängt das Plenum morgens um neun an, und hört in den letzten Monaten planmäßig um fünf auf. Dinge werden dann zu Protokoll gegeben. Tatsächlich ist dann nachts um zwei oder drei Uhr Schluss.



Und es gibt nicht eine einzige offizielle Pause zwischendurch. Wenn man also essen, trinken, auf die Toilette oder andere Dinge tun will - wie zum Beispiel dieses Interview führen - dann muss man rausgehen. Am Ende sind das 17-Stunden-Tage. Das ist nicht gesund. Und solange kann sich auch kein Mensch vernünftig konzentrieren.