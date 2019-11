Berliner CDU will Tempelhofer Feld mit Bäumen bepflanzen

Das Tempelhofer Feld in Berlin bleibt, wie es ist - so sieht es der Volksentscheid von 2014 vor. Doch immer wieder werden Stimmen laut, es zumindest am Rand zu bebauen. Die CDU bringt jetzt eine weitere Option ins Spiel: hektarweise Wald.