Laut einem Bericht der Zeitung "Welt" belegen Stasi-Berichte, dass der Berliner Verleger Holger Friedrich in der DDR als Spitzel gearbeitet hat. Friedrich selbst räumt eine Tätigkeit für die Stasi ein - und beschreibt sie als Ausweg aus einer "Zwangssituation".

Der neue Verleger des Berliner Verlags ("Berliner Zeitung") war einem Zeitungsbericht zufolge in der DDR Inoffizieller Mitarbeiter (IM) der Stasi. Nach Recherchen der Zeitung "Welt" soll der IT-Unternehmer und Multimillionär, der den Berliner Verlag erst im September mit seiner Frau Silke Friedrich übernommen hat, unter dem Decknamen "Peter Bernstein" gearbeitet haben.

DuMont verkauft Berliner Verlag an Ehepaar

Nach Angaben der Zeitung soll Friedrich während seines dreijährigen Wehrdienstes in der Nationalen Volksarmee (NVA) als Unteroffizier Kameraden ausspioniert und teils schwer belastet haben. "Die Welt" beruft sich dabei auf Dokumente, die einem Rechercheteam der Zeitung aus der Stasi-Unterlagenbehörde vorliegen. Die Behörde habe aus der 125 Seiten langen IM-Akte Friedrichs 80 Seiten an die Zeitung weitergegeben.

Daraus ergebe sich, dass sich der heute 53-Jährige von Dezember 1987 bis Februar 1989 mit Stasi-Offizieren zu konspirativen Treffen zusammenkam. Überliefert seien zwölf größtenteils handschriftliche Spitzelberichte, in denen mehr als 20 Personen in identifizierbarer Weise genannt würden. Diese Erwähnung führte demnach dazu, dass die Stasi gegen einige der Betroffenen "Maßnahmen" verfügte. In einem Fall sollte ein Soldat gemaßregelt und strafrechtlich belehrt werden.