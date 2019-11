Etwa 500 Menschen haben am Mittwochabend in Berlin-Biesdorf den Blumberger Damm blockiert. Sie forderten mit der fünfzehnminütigen Straßenblockade an der B1/B5-Kreuzung einen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur für das Siedlungsgebiet. Das Motto der Kundgebung lautete "Der Stadtrand Ost wird abgehängt". Anwohner beklagen, dass sie für die knapp sieben Kilometer zwischen Biesdorf und Köpenick bis zu 50 Minuten im Stau stehen. Auch die Busse der BVG stecken fest.