imago images/Thomas Trutschel Audio: rbb 88.8 | 27.11.19 | Juliane Kowolik | Bild: imago images/Thomas Trutschel

Berlin-Neukölln - Diesel-Fahrverbot wird auf Hermannstraße ausgeweitet

27.11.19 | 09:02 Uhr

Eigentlich sollten Diesel-Durchfahrtsverbote in Berlin schon vor einem Jahr umgesetzt werden - nach vielen Verzögerungen kommen sie jetzt erst. Am Mittwoch ist die Neuköllner Hermannstraße an der Reihe.

Die Verbote für ältere Diesel-Fahrzeuge in Berlin-Neukölln werden ab Mittwoch ausgeweitet. Voraussichtlich wird auch ein Teil der Hermannstraße für Diesel-Autos bis einschließlich Euro-5-Norm gesperrt. Dabei geht es um den Bereich zwischen Emser- und Silbersteinstraße.

Schon seit vergangenem Freitag gilt ein Durchfahrtsverbot für die Diesel-Autos auf einem Teilstück der Silbersteinstraße. Die zuständige Firma stellte die Schilder dort früher auf als geplant. Ursprünglich war dieser Montag als Termin vorgesehen.

Mehr zum Thema rbb24/Mark Perdoni Berlin-Neukölln - Diesel-Fahrverbot in der Silbersteinstraße gilt ab sofort

Verbote sollen Luftqualität verbessern

Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) sagte, das Fahrverbot sei eine von mehreren Maßnahmen, um die Luftqualität zu verbessern. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte das Durchfahrverbot für die Diesel-Autos sowie für Diesel-Lkw angeordnet.

Verbote auf Zeit

Als die Verbotsschilder in der Silbersteinstraße am Montag montiert wurden, sagte Hikel im Gespräch mit rbb-Inforadio, sollte sich die Luftqualität durch die Fahrverbote verbessern, könnten sie später auch wieder abgeschafft werden. "Eventuell wird man auch feststellen, das in fünf bis zehn Jahren viel weniger alte Diesel-Fahrzeuge unterwegs sind", so Hikel. Zudem sei E-Mobilität gerade ein großes Thema. Es könne sein, dass durch den allgemeinen technischen Wandel eine Verbesserung der Luftqualität in der Stadt erreicht werde.

Das Verwaltungsgericht Berlin hatte die Durchfahrverbot zur Verbesserung der Luftqualität bereits im Herbst 2018 angekündigt - die Einführung wurde durch die Verwaltung immer wieder verschoben, wie rbb|24 mehrfach berichtete.

Durchfahrtsverbote kommen auch in Mitte

Auch im Bezirk Mitte wurden Fahrverbote gerichtlich angeordnet. Ab wann diese genau gelten sollen, will das Bezirksamt noch bekanntgeben. In Mitte und Neukölln wird auf insgesamt 2,9 Kilometern die Durchfahrt für Dieselfahrzeuge bis einschließlich Euronorm 5 verboten sein. Entsprechende Straßen hatte der Senat im Juli im Rahmen seines Luftreinhalteplans festgelegt.

Dabei wird es Ausnahmen allerdings geben: Anlieger und Schwerbehinderte dürfen die Verbote ignorieren, ebenso Taxifahrer, Handwerker, Liefer- und Pflegedienste. In Berlin sind von den Dieselfahrverboten mehr als 192.000 Autos betroffen, in Brandenburg sind es knapp 289.000. Wer in einer Verbotszone erwischt wird, zahlt als Pkw-Fahrer 25 Euro, als Lkw-Fahrer 75 Euro. Kontrolliert werden soll das Durchfahrverbot von der Polizei. Ob das in der Praxis umsetzbar sein wird, muss sich noch zeigen.

Sendung: Inforadio, 27.11.2019, 6 Uhr