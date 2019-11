imago-images/Stefan Zeitz Audio: Inforadio | 21.11.2019 | Christoph Reinhardt | Bild: imago-images/Stefan Zeitz

E-Tretroller in Berlin - Lime-Nutzer müssen künftig fürs Falschparken zahlen

21.11.19 | 17:15

Immer wieder versperren falsch abgestellte E-Tretroller in Berlin die Gehwege. Allein in Berlin-Mitte habe das Ordnungsamt deshalb in den letzten drei Wochen 1.200 Anzeigen aufgenommen, berichtete der Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) am Donnerstag im Verkehrsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses.

Lime-Kunden werden zur Kasse gebeten

Die meisten erwischten Benutzer von E-Rollern waren demnach Touristen. Das Problem: Strafen gegen Falschparker bewirkten oft nichts, weil die Anbieter die Bußgelder nicht an die Kunden weiterleiteten. Allerdings werden Nutzer der E-Tretroller von Lime künftig zur Kasse gebeten, wenn sie die Roller falsch abstellen. Alle Bescheide über Verwarn-, Buß- oder Strafgelder würden an die Nutzer weitergegeben, kündigte das Unternehmen am Donnerstag an. Auch müssten Kunden per Foto festhalten, dass sie Roller richtig abgestellt haben. Lime machte auf Nachfrage keine Angabe darüber, wie häufig die Behörden das Unternehmen wegen Verstößen belangen. Allerdings erklärte das Unternehmen, 98 Prozent der E-Roller würden korrekt abgestellt.

16.000 Miet-Roller in Berlin unterwegs

Nach Angaben der Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) sind in Berlin derzeit 16.000 elektrische Miet-Roller verschiedener Anbieter auf den Straßen. Der Senat hat bereits zusätzliche Abstellverbotszonen angekündigt und will extra ausgewiesene Parkmöglichkeiten am Straßenrand schaffen. Damit wolle man die Gehwege frei bekommen, teilte die Senatsverkehrsverwaltung mit. Die Regeln wurden bereits an die Bezirke übersandt. Vorangegangen war eine Initiative des Bezirks Neukölln.