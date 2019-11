Innerhalb von zehn Minuten sollen Rettungswagen eigentlich an ihrem Einsatzort sein. Doch nur noch etwas mehr als jedes zweite Einsatzfahrzeug in Berlin schafft diesen Wert. Ein wenig besser ist die Situation im Brandfall.

Demnach erreichten 2018 nur gut 55 Prozent der Rettungswagen in Berlin ihr Ziel innerhalb der vorgeschriebenen zehn Minuten. Es sollten aber 90 Prozent sein. Das eigentlich vereinbarte Schutzziel wird also nur bei etwas mehr als jedem zweiten Einsatz erreicht. Dieser Wert hat sich im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert. Seinerzeit lag die Quote noch bei 59 Prozent.

Wenn es brennt, ist die Situation den Angaben zufolge besser. Das Schutzziel der Feuerwehr sieht hier vor, dass 14 Einsatzkräfte innerhalb von 15 Minuten am Einsatzort sein müssen.



Für den Stadtrand gilt eine vorgeschriebene Quote von 50 Prozent, im Stadtgebiet liegt die Quote bei 90 Prozent. Im Citybereich hat die Feuerwehr dieses Ziel im vergangenen Jahr mit 88 Prozent nur knapp verfehlt. Im Stadtrandbereich lag die Feuerwehr mit einer Quote von 65 Prozent sogar klar über dem Soll.

Allerdings ist es nicht immer der Fall, dass tatsächlich 14 Einsatzkräfte bei jedem Brand anwesend sind.