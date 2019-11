Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Erhard Grundl nannte Wiederaufbau am Freitag im Plenum ein "geschichtsrevisionistisches" Projekt. Grüne und Linke hatten bereits zur Bundestagssitzung vom 26. September erfolglos Anträge gegen die weitere Auszahlung von Bundesmitteln für den Garnisonkirchturm eingebracht. Die Garnisonkirche wurde 1945 im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört und 1968 in der DDR abgerissen. Der Wiederaufbau ist umstritten. Kritiker sehen die Kirche als Symbol des preußischen Militarismus, das auch die Nationalsozialisten nutzten. Die evangelische Kirche will im neuen Garnisonkirchturm ein Zentrum für Friedens- und Versöhnungsarbeit einrichten.

Festakt leitet Bauarbeiten für "House of One" ein

Am Freitag hat der Bundestag zudem weitere Mittel für den Aufbau religiöser Einrichtungen in Berlin freigegeben. Wie aus dem Entwurf für den Bundeshaushalt 2020 hervorgeht, wird der Wiederaufbau der Synagoge am Fraenkelufer in Kreuzberg mit 2,5 Millionen Euro unterstützt. Die Synagoge wurde bei dem Novemberpogrom 1938 verwüstet und später abgerissen.

Für das jüdische Bildungszentrum Chabad Lubawitsch im Stadtteil Wilmersdorf wurden vier Millonen Euro bewilligt. Auch das geplante Drei-Religionen-Projekt "House of One" soll weiter unterstützt werden. Neben einem Zuschuss von 1,5 Millionen Euro im Jahr 2020 werden für die folgenden Jahre weitere acht Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Das "House of One" in Mitte soll eine Kirche, eine Moschee und eine Synagoge unter einem Dach vereinen. Im kommenden Jahr soll der Grundstein gelegt werden.