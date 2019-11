Greenpeace-Aktivisten haben am Donnerstag an der CDU-Parteizentrale in Berlin ein C abmontiert. Das teilte die Umweltorganisation selbst mit. Demnach wurde der große rote Buchstabe aus dem Parteilogo im Konrad-Adenauer-Haus entfernt.



Das verbleibende "DU" ergänzten die Aktivisten mit einem Banner, sodass seit dem Morgen "Du sollst das Klima schützen" an der Glasfassade geschrieben stand. Mit der Aktion solle gegen die "desaströse Klimapolitik" der Partei protestiert werden, erklärte Greenpeace.