Mit einem Rekordergebnis ist Annalena Baerbock in Bielefeld für zwei weitere Jahre zur Bundesvorsitzenden von Bündnis90/Die Grünen gewählt worden. Die 38-jährige Brandenburgerin erhielt bei der Bundesdelegiertenkonferenz, dem Parteitag der Grünen, 97,1 Prozent der Stimmen - das bisher beste Wahlergebnis, das bei Vorstandswahlen der Grünen jemals erzielt wurde. Wenig später wurde auch Baerbocks Kollege Robert Habeck als Co-Vorsitzender bestätigt und kam dabei auf 90,4 Prozent der Stimmen.

Grünen-Chefin vor Landtagswahl in Brandenburg

Baerbock war von 2009 bis 2013 Landesvorsitzende der Brandenburger Grünen. Sie lebt in Potsdam und hat dort auch ihren Wahlkreis.

Bei ihrer ersten Wahl zur Grünen-Chefin vor knapp zwei Jahren hatte sie 64,5 Prozent erreicht, trat dabei aber auch gegen eine Gegenkandidatin an. In Bielefeld stimmten nun 740 von 762 Delegierten für die Brandenburgerin. Das bisher beste Ergebnis bei grünen Vorstandswahlen hatte die heutige Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth erzielt. Sie kam 2001 in Stuttgart auf 91,5 Prozent.



Baerbock stammt aus Hannover, wechselte aber 2009 in die Region, um an der Freien Universität Berlin zu promovieren. Seit ihrem Einzug in den Bundestag 2013 ruht das Vorhaben allerdings.

Bei den Bundestagswahlen 2013 und 2017 kandidierte sie im Bundestagswahlkreis 61 (Potsdam, Potsdam-Mittelmark II, Teltow-Fläming I) und zog jeweils über die Landesliste von Bündnis90/Die Grünen in den Bundestag ein.