Axel Vogel (Grüne): Ich habe großes Verständnis dafür, dass die Landwirte auf die Straßen gehen. Viele sind schlichtweg verzweifelt. Ihnen werden die Flächen unterm Hintern von außerlandwirtschaftlichen Investoren weggekauft. Sie sind den Handelskonzernen in einem großen Ausmaß ausgeliefert. Die EU-Förderpolitik ist zum Teil ausgesprochen bürokratisch. Jetzt kommen auch noch die Billigimporte über Freihandelsabkommen dazu. Das sind alles Themen, für die es sich lohnt, auf die Straße zu gehen. Allerdings glaube ich nicht, dass das Insektenschutzprogramm der Bundesregierung maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass die Bauern in dieser Situation sind.

Jeder Landwirt muss sich natürlich auch damit auseinandersetzen, dass das Verspritzten von Insektenbekämpfungsmittel auch dazu führt, dass Insekten getötet werden. Das ist ja das Ziel der Pflanzenschutzmittel, also der chemisch-synthetischen Insektenbekämpfungsmittel. Und von daher hat natürlich auch die konventionelle Landwirtschaft etwas damit zu tun, dass wir diesen massiven Fund bei den Insekten haben. Das ist allerdings auch nicht Alleinschuld der Bauern. Es wäre verkehrt, das so darzustellen, sondern das ist natürlich auch von der chemischen Industrie auf den Markt gedrückt.

Es ist auf jeden Fall so, dass wir Ökolandbau bevorzugen. Wir wollen auch, dass möglichst viel Fläche in Brandenburg ökologisch bewirtschaftet wird. Aber wir sehen natürlich, dass das nur mit überzeugten Landwirten funktioniert, die auch bei vollem Bewusstsein auf Öko-Landwirtschaft umstellen - und nicht deswegen, weil sie vom Staat dazu gezwungen werden. Insofern gibt es auch eine enge Zusammenarbeit mit konventionellen Landwirten, und wir haben eine absolut ausgestreckte Hand. Wir werden auch sehr schnell ein Kulturlandschafts-Beirat im Land Brandenburg einrichten, in dem konventionelle Landwirte, ökologische Landwirte und die Umweltverbände an einen Tisch kommen, damit endlich alle aus ihren Wagenburgen heraus kommen.

Wie gehen Klimaschutz, grüne Umweltpolitik und bauernorientierte Landwirtschaftspolitik zusammen, ohne dass die Bauern um ihre Existenz fürchten müssen?

Ich weiß jetzt nicht konkret, was genau der Grund sein soll, warum die Bauern nicht mehr wettbewerbsfähig sein sollen. Ein Problem ist natürlich die Weltmarktorientierung, die die Landwirtschaftspolitik in den letzten Jahren eingeschlagen hatte. Wir müssen wieder dazu kommen, dass wieder mehr auf den regionalen Markt orientiert wird, auf Qualität orientiert wird und dafür auch die entsprechenden Abnahmekapazitäten geschaffen werden. Diese sind eigentlich in Brandenburg gegeben. Wir haben den Berliner Markt vor der Haustür. Wir sind nicht darauf angewiesen, Gemüse aus Spanien zu importieren. Wir könnten wesentlich mehr in Brandenburg produzieren und auch in Berlin absetzen.