Christian Pfeiffer: Die Differenz zwischen der Wirklichkeit und dem, was die Menschen glauben, hat sich dadurch erhöht, dass die Bilder der Gewalt im Fernsehen und im Internet die Menschen immer häufiger emotional überfordern. Die Brutalisierung der Bilder geht einher mit Fehleinschätzungen dazu, was tatsächlich bei der sexuellen Gewalt gegen Frauen, bei Mord und Totschlag Realität ist. Diese Fehleinschätzungen sind in den letzten zehn Jahren gestiegen.

Für Frauen ist die Gefahr, getötet zu werden, laut Ihren Zahlen allerdings bei Weitem nicht so weit zurückgegangen wie bei Männern. Warum ist das so?

Da müssten wir eine gründliche Aktenanalyse und Forschung durchführen. Wir können nur Vermutungen anstellen, dass hier die Machokultur der Männer eine gewisse Rolle spielt. Wir wissen aber zu wenig über die Täter. Bisher haben wir nur statistische Daten, die deutlich machen, hier gibt es ein Problem. Die Frauen sind die Gruppe, die am wenigsten profitiert hat vom großen Wandel, dass die vorsätzlichen Tötungen um zwei Drittel abgenommen haben. Da fordern wir den Staat auf, Forschungsmittel bereitzustellen, damit sich das ändern kann.

Aber auch zu einem anderen Gerechtigkeitsthema: Von 100 Frauen, die eine Vergewaltigung erleben, kann nur ein Prozent erfahren, dass der Täter verurteilt wird. Das hängt zunächst einmal damit zusammen, dass 85 von 100 Frauen gar nicht das Vertrauen in Polizei und Staat haben, eine Vergewaltigung zur Anzeige zu bringen. Sie haben Ängste, verschweigen lieber alles, schlucken runter und leiden massiv unter der Ohnmacht. Das Ärgerliche ist, dass die wenigen, die die Anzeige machen, nur zu 7,5 Prozent erleben, dass sie wirklich erfolgreich sind. Das ist immer schlimmer geworden. Wir hatten noch eine deutlich höhere Quote - sie war drei- bis viermal so hoch vor 20 Jahren. Also man fragt sich: Was läuft da in der Strafverfolgung der Vergewaltigung ab? Und dann gibt es ein weiteres Phänomen, das uns sehr irritiert, dass in Berlin beispielsweise nur 3,4 Prozent der Frauen die Verurteilung eines Täters erleben. In Sachsen sind es dagegen 21 Prozent.