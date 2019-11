dpa/Paul Zinken Video: Das Erste | 25.11.2019 | Bild: dpa/Paul Zinken

ARD-Film | "Beuteland - Die Millionengeschäfte krimineller Clans" - Die Macht der Clans, die Angst der Clans

25.11.19 | 06:08 Uhr

Raub, Prostitution, Drogenhandel, Geldwäsche: In der ARD-Dokumentation "Beuteland" spüren die rbb-Journalisten Olaf Sundermeyer und René Althammer kriminellen Clans nach. Ein Interview über libanesische Strohleute, Mafia-Vergleiche und TV-Ruhm.



rbb|24: Wir reden immer von "den Clans". Olaf Sundermeyer, wie viele namhafte Clans gibt es eigentlich in Berlin?

Olaf Sundermeyer: Das kommt ganz drauf an, wie man "Clan" definiert. Das ist eine riesige Diskussion bei Kriminologen, Polizisten, Staatsanwälten bundesweit. Wenn wir auf Berlin schauen, haben wir rund zwölf problematische Familien. Nicht jede arabische Großfamilie ist ein krimineller Clan. Aber es gibt einige, die einen kriminellen Kern haben: Die Familie Miri zum Beispiel, die von sich selbst sagt, sie habe 10.000 Mitglieder. Die Familie Remmo dagegen ist eine verhältnismäßig kleine Familie mit geschätzten 500 Mitgliedern, und es ist immer die Frage, wen rechnet man dazu? Die Leute haben unterschiedliche Namen. Die Familie El-Zein zum Beispiel, die in Berlin auch sehr bekannt ist, hat allein schon 18 unterschiedliche Schreibweisen.



Ihr seid für die Recherche bundesweit aber auch im Libanon unterwegs gewesen, der Heimat vieler Clans. Wie leicht oder schwer war es denn, dort mit den Leuten über diese Familien ins Gespräch zu kommen?

Der Remmo-Clan zum Beispiel ist in Beirut bestens bekannt. Wir sind auch in dem Haus gewesen, von dem aus die Familie während der Wirren des libanesischen Bürgerkriegs nach Berlin gekommen ist. Wir haben dort mit Nachbarn gesprochen, sind aber auch auf der Suche nach den Leuten gewesen, die in Berlin Immobilien gekauft haben sollen, die nun zum Teil beschlagnahmt worden sind. Wir haben auch einen Verwandten aufgespürt, der Anfang der 90er Jahre, nachdem er einen Gastwirt in Berlin-Schöneberg erschossen haben soll, nach Beirut gegangen ist. Es ist nicht so ganz einfach, in diesem Umfeld mit Menschen zu reden. Einer unserer Interviewpartner wurde am Tag nach dem Interview zusammengeschlagen, mutmaßlich von einem Clan-Mitglied.

Drogenhandel ist längst nicht die einzige Einnahmequelle der Clans, es geht auch komplizierter: Wie funktioniert zum Beispiel deren Geldwäsche-Maschine?

Wir haben das an einem konkreten Beispiel festgemacht: Der Remmo-Clan in Berlin hat vor fünf Jahren einen schweren Einbruch in die Sparkasse Mariendorfer Damm unternommen. Dabei wurden 9,8 Millionen Euro erbeutet, also fast zehn Millionen Euro. Ein Täter aus dem Clan wurde verurteilt. Später hatten Polizei und Staatsanwaltschaft den Verdacht, dass das Geld aus dieser Straftat in Immobilien geflossen ist. Die Vermutung der Ermittler ist, dass dieses Geld in den Libanon gelangt ist, und von dort in Immobilien in Berlin gesteckt und damit gewaschen wurde.

Ein besonders beunruhigendes Ergebnis eures Films: Sicherheitsbehörden befürchten, dass sich die nächste Generation der kriminellen Clans möglicherweise aus den Flüchtlingen rekrutiert.

Auch wir haben das beobachtet. Das Bundeskriminalamt sagt, dass in einer Vielzahl der Verfahren gegen die Clans auch Flüchtlinge aus der jüngsten Zuwanderungsbewegung beteiligt sind. Das sind vor allem Syrer, Iraker, auch ein paar andere, die da beteiligt sind. Die aber irgendwann sagen: 'Wir wollen jetzt nicht mehr eure Idioten sein". Und da kommt es regelrecht zu Revierkämpfen zwischen den alten und neuen Strukturen. Auf sämtlichen Ebenen - von den Landeskriminalämtern, vom Bundeskriminalamt und auch von einzelnen Polizeipräsidenten - heißt es, dass das mit großer Sorge beobachtet werden muss. Damit sich diese Geschichte der alten Clans, die vor 30, 40 Jahren über Beirut nach Berlin gekommen sind, nicht wiederholt.

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) setzt verstärkt auf Razzien, zum Beispiel in Shisha-Bars. Ist das sinnvoll?

Wesentlich ist vor allem, den Clans das Geld wegzunehmen, über die sogenannte Vermögensabschöpfung. Das sagen auch fachkundige Ermittler. In Berlin geht es auch um 77 beschlagnahmte Immobilien des Remmo-Clans. Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, spricht in unserem Film von einem Pilotverfahren, von einer Blaupause. Wenn die Beschlagnahme vor Gericht Bestand hat, wird man auch anderen Clans die Immobilien wegnehmen.

Sind die Clans die neue Mafia?

Die Clans sind noch lange nicht wie die italienische Mafia. Denn die italienische Mafia ist in Deutschland nicht sichtbar. Die Clans aber sind sichtbar, weil sie auf dicke Hose machen, weil sie die Stadtgesellschaft – etwa hier in Berlin und im Ruhrgebiet - provozieren, und sich mit ihrem Dominanzgehabe über die Regeln des Zusammenleben hinwegsetzen. Der materielle Schaden, den die italienische Mafia und andere Gruppierungen anrichten, ist sehr viel höher. Aber wesentlicher Teil dieser Clankriminalität ist einfach der soziale Unfrieden, den sie anrichtet.

Zumindest medial aber sind die Clans durch Gangster-Rap und TV-Serien fast Kulturgut geworden.

Das hilft denen maximal, darüber reden sie auch ganz offen. Wir berichten ja auch drüber und müssen uns immer hinterfragen. Nehmen wir die Serie "4 Blocks": Das hat ja zur Folge, dass junge Menschen, die in Berlin aufwachsen, diese Gangster cool finden. Viele Polizisten, die etwa im Rollbergkiez arbeiten, wo diese Serie gedreht wurde, sehen darin die Glorifizierung von Leuten, mit denen sie jeden Tag in harten Auseinandersetzungen stecken. Dagegen möchten viele Clan-Mitglieder in solchen Serien mitspielen. Die würden Geld dafür zahlen, um da aufzutauchen, um dann als gemachter Mann dazustehen.

Und der Rechtsstaat wirkt oft hilflos: Ist es da nicht nachvollziehbar, dass viele Bürger nach dem harten Staat rufen?

Dagegen, dass der Staat hilflos ist, würde ich widersprechen. Es gibt einen Rechtsstaat, und es gibt Gesetze. Aber es gibt eine ganz klare Erwartung der Menschen, dass die Gesetze auch konsequent durchgesetzt werden. Es geht darum, dass Menschen, die kriminell sind, die mit Drogen handeln, die gewalttätig sind, die Zwangsprostitution betreiben, die Schutzgeld betreiben, für ihr kriminelles Handeln rechtsstaatliche Konsequenzen erfahren müssen.

