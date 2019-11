Uwe Berlin Dienstag, 12.11.2019 | 17:06 Uhr

Leider scheint es den AFD Wählern egal zu sein was sich in dieser Partei für Typen rumtreiben, siehe Höcke in Thüringen, Kalbutz und andere. Verstehe gerade nicht die ehemaligen DDR Bürger dass sie sowas wählen, was die Demokratie abschaffen will und ständig nur Lügen und die Menschheit verarscht. Gerade die Menschen aus der ehemaligen DDR sollten sich erinnern was Unfreiheit ist.