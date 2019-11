Marion Berlin Donnerstag, 14.11.2019 | 11:23 Uhr

Leider sieht es in vielen Berliner Kinderarztpraxen ebenso aus. 4 Stunden Wartezeit für ein fieberndes Kind. Termine bei Fachärzten sind in weite Ferne gerückt.Einige Ärzte bagatellisieren Erkrankungen der Kinder so lange,bis sie am Wochenende zur ersten Hilfestelle müssen, damit ihnen geholfen wird. Gesundheitsfürsorge 2019 , leidern kein Vorzeigeprojekt.