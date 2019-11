Die Berliner Bildungsverwaltung will am Mittwoch die neue Online-Plattform "Kita-Navigator" freischalten. Eltern sollen sich mit Hilfe einer App unter anderem über freie Plätze informieren und Anfragen an Kitas richten können. Sie können mit der App aber auch sehen, welches Konzept die einzelnen Kitas verfolgen.



Der Bildungsverwaltung will mit der Online-Plattform unter anderem erreichen, dass weniger Eltern ihre Kinder an mehreren Kitas anmelden. Hintergrund ist, dass Plätze knapp sind und Mehrfachanmeldungen die Chance auf einen Platz erhöhen - andererseits aber auch für ein Anmeldechaos sorgen. Die handschriftlichen Wartelisten der Kitas sollen nun durch die neue Plattform ersetzt werden. Kinder, die einen Platz bekommen haben, könnten von digitalen Wartelisten einfacher gestrichen werden.