Kleiner Parteitag der Christdemokraten - Wie eine Klimaaktivistin den Berliner CDU-Parteitag aufmischt

13.11.19 | 08:56 Uhr

Ein Wald auf dem Tempelhofer Feld, 500.000 neue Stadtbäume, mehr Radwege: Die Berliner CDU sorgt derzeit mit "grünen" Themen für erhebliche Irritationen. Und lädt eine Klima-Aktivistin auf ihren Parteitag ein. Paradigmenwechsel? Angriff auf die Grünen? Von Thorsten Gabriel

Das war schon geschicktes Marketing, mit dem die Berliner CDU am Wochenende Werbung für ihren Kleinen Parteitag gemacht hat: ein Wald auf dem Tempelhofer Feld? Wenn das keine Schlagzeile wert ist! Dabei ist diese Idee fast nur eine Fußnote in dem umfangreichen Leitantrag, den die Berliner Christdemokraten Dienstagabend beschlossen haben. Ihr Thema: Berlin, die "nachhaltige Metropole".

An diesem Abend läuft alles nach Plan für die Berliner CDU. Fast möchte man sagen: Ausnahmsweise mal wieder. Denn oft waren es zuletzt ja Personalquerelen, die die Partei ins Rampenlicht brachten und nicht so sehr eigene Themen. Und nun? 500.000 neue Stadtbäume für Berlin, klare Grün-Vorgaben für neue Stadtquartiere, mehr Wildwiesen, mehr Stadtgärtnern, mehr Radwege, mehr regionale Lebensmittel, mehr Umwelt-Aufklärungskampagnen. Die CDU auf dem Öko-Trip? Parteichef Kai Wegner genießt sichtlich die kalkuliert gestiftete Verwirrung – um sie sogleich zu parieren.

"Wir bleiben schwarz!"

Wegner erzählt, er sei gefragt worden: "Herr Wegner, wird die CDU etwa grün?" - "Nein!", lautete seine Antwort: "Wir bleiben schwarz!" Oder etwas giftiger formuliert: "Wir wollen mehr Grün in der Stadt. Was wir dafür nicht brauchen, liebe Freundinnen und Freunde, sind mehr Grüne."

Nachhaltigkeit, Bewahrung der Schöpfer, das seien doch eigentlich urkonservative Themen, argumentiert der Parteichef. Und dann sind da in dem 13-seitigen Leitantrag noch diese schmalen sechs Zeilen: die Idee von einem "Tempelhofer Wald" auf dem Tempelhofer Feld. "Wir wollen, dass dort eine grüne Lunge für Berlin entsteht", sagt Wegner. "Ein Stadtwald, 110 Hektar groß, der die Luftqualität verbessert, der die Stadt im Sommer kühlt, Lebensraum für Tier und Pflanzen bietet, aber vor allem auch Lebensqualität für alle Berlinerinnen und Berliner sichert."

Zugleich kommt die CDU mit der alten Idee vom neuen Wohnen am Rand des Feldes wieder um die Ecke. Doch beides ist zurzeit gesetzlich nicht machbar, weil die Berliner es vor fünf Jahren per Volksentscheid so wollten. Deshalb steht für die CDU fest: Ob Wald oder Wohnungen – nur wenn es dafür bei einer Volksbefragung eine Mehrheit geben sollte, soll es so kommen.

Franziska Wessel als kontroverser Gast

Bei den Delegierten des Kleinen Parteitags kommt die Idee gut an, wie alles in dem Leitantrag. Damit es zumindest etwas kontrovers zugeht, haben sich die Christdemokraten Besuch eingeladen – Franziska Wessel von der Fridays-for-Future-Bewegung. Das ist durchaus bemerkenswert, denn Parteitage sind ja gemeinhin für alle Parteien so etwas wie Heilige Messen, also Verkündigungsfeiern der reinen Partei-Lehre und nicht des Widerspruchs von außen. Hier aber muss dann der Steglitz-Zehlendorfer Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann das Klimapaket der Bundesregierung verteidigen – und bekommt von Franziska Wessel Gegenwind.

"Es hat sich natürlich eine Menge bewegt, aber es hat sich nicht genug bewegt", sagt Heilmann vor den Partei-Mitgliedern. Das Klimapaket habe zwei oder drei wesentliche Meilensteine gebracht. "Sorry, aber glauben Sie das wirklich?", kontert Wessel augenblicklich. "Es ist wissenschaftlich belegt, dass dieses Klimapaket uns nicht zu den Klimazielen führen wird, und wenn Sie das immer noch verteidigen, dann haben Sie diese Krise nicht verstanden, in der wir stehen", sagt die Aktivistin. "Dann weiß ich auch nicht, ob Sie wirklich in dieser Verantwortung stehen sollten, meinen Bezirk im Bundestag zu vertreten." Für eine Sekunde wirkt es so, als bekäme Franziska Wessel für ihre Spitze Beifall, aber das verkneifen sich die Delegierten dann doch. Dem "grün-schwarzen" Leitantrag aber stimmen sie am Ende fast einstimmig zu.

