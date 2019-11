dpa/AP Photo/Michael Sohn Video: rbb|24 | 29.11.2019 | Material: Abendschau | Bild: dpa/AP Photo/Michael Sohn

"Klimastreik"-Auftakt in Berlin - Aktivisten springen für das Klima in die kalte Spree

29.11.19 | 13:35 Uhr

Der "Klimastreik"-Tag in Berlin hat begonnen - mit einem Bad in der Spree. Den ganzen Freitag über sind in der Hauptstadt Aktionen geplant. Vor dem Brandenburger Tor versammeln sich Zehntausende zu einer Großdemo.

+++ 13:35 Uhr Aktivisten versammeln sich am Brandenburger Tor

Der Pariser Platz am Brandenburger Tor hat sich langsam gefüllt, zwei Bühnen wurden aufgebaut. Die Polizei spricht von 25.000 bis 30.000 Teilnehmern. Die Berliner Band "Seeed" spielt. Rund um das Brandenburger Tor gibt es zahlreiche Sperrungen, Autofahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren. Im Anschluss an die Kundgebung am Brandenburger Tor soll ein Demonstrationszug durch das Regierungsviertel ziehen. Anlässlich eines neuerlichen globalen "Klimastreiks" hat die Bewegung "Fridays for Future" für Freitag zu der Demo in rund 500 deutschen Städten aufgerufen. Sie fordert einen "Neustart" bei der Klimapolitik in Deutschland. Die bisher geplanten Gesetze reichten nicht aus, um das globale Ziel zu erreichen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.

+++ 13:11 Uhr Hunderte demonstrieren in Brandenburg für mehr Klimaschutz

Mehrere Hundert Menschen haben in Potsdam im Rahmen der Bewegung "Fridays for Future" für mehr Klimaschutz demonstriert. Die Teilnehmer trafen sich dort vor dem Landtag. Auf Plakaten stand zum Beispiel "Die Erde kocht vor Wut!!"oder "Lasst die Kohle in der Erde". Die Demonstranten wollten anschließend durch die Innenstadt ziehen. In Brandenburg waren in weiteren Städten Demos geplant - zum Beispiel in Cottbus, Frankfurt (Oder) und Eberswalde.

+++ 12:04 Uhr Jugendliche springen für das Klima in die Spree

Rund zwei Dutzend Jugendliche sind am Freitag zu Beginn der geplanten "Klimastreik"-Aktionen Berlin in die Spree gesprungen. Zum Sinn der Bade-Aktion sagte Fabian Gacon von der Jugendorganisation des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND): "Die Bundesregierung hat ein Klimapaket entwickelt, mit dem sie den Klima- und Umweltschutz baden schickt." Ein anderer Teilnehmer sagte nach seinem Bad in der Spree, es sei ein "tolles Gefühl" gewesen. Aber: "Es war unglaublich kalt."

Bei 5 Grad Außentemperatur baden Klimaaktivisten in der Spree | Bild: dpa/AP/Sohn

Die Mitglieder der BUND-Jugend sprangen bei fünf Grad Außentemperatur nahe des Bundestages in den Fluss. Da die Wassertemperatur auf ähnlichem Niveau lag, begann die Gruppe ihre Aktion mit Aufwärmübungen. Gemeinsam mit der anwesenden Linke-Vorsitzenden Katja Kipping sangen sie dabei "Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle".

"Fridays for Future": Klimapaket "Pillepalle"

Konkreter Anlass für den neuerlichen Aktionstag ist die UN-Klimakonferenz vom 2. bis 13. Dezember in Madrid. "Deutschland wird dort mit leeren Händen dastehen", sagte "Fridays-for-Future"-Sprecher Quang Paasch. Wegen der "Untätigkeit" der Großen Koalition verfehle Deutschland alle selbstgesteckten Klimaziele. Das "Klimapaket" sei "Pillepalle" und "klimapolitisches Versagen". Die Maßnahmen für den Klimachutz gehen der Bewegung nicht weit genug. Stattdessen wird für Deutschland gefordert, bis 2035 "Nettonull" zu erreichen, also klimaneutral zu sein, den Kohleausstieg bis 2030 und 100 Prozent erneuerbare Energieversorgung bis 2035.

Sendung: Inforadio, 29.11.2019, 11 Uhr