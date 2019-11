Bild: dpa

Landesparteitag der Linken in Berlin - "Es gibt kein Recht auf Profit"

23.11.19 | 12:32 Uhr

Die Linke hat den geplanten Mietendeckel für Berlin verteidigt. Zum Auftakt des Landesparteitags in der Hauptstadt sagte die Vorsitzende Katina Schubert, es werde höchste Zeit, "dem Mietenwahnsinn ein Ende zu setzen".

Die Berliner Linke-Vorsitzende Katina Schubert hat den geplanten Mietendeckel verteidigt. "Wir möchten den Menschen den Glauben zurückgeben, dass Politik gestalten kann, dass sie gegen die Macht der Konzerne das Zepter in die Hand nimmt", sagte Schubert am Samstag auf einem Landesparteitag in Adlershof. Es gebe kein Recht auf Profit, "dessen sich die privaten Wohnungskonzerne und ihre Lobbyverbände so sicher waren".

Berufung auf Grundgesetz

Im Gegenteil: Das Grundgesetz betone die Sozialpflichtigkeit des Eigentums, und die Berliner Verfassung schreibe ein Recht auf Wohnen fest. "Da ist es höchste Zeit, dass wir dem Mietenwahnsinn ein Ende setzen", so Schubert.

Rot-Rot-Grün will die Mieten fünf Jahre gesetzlich einfrieren, für Neuvermietungen Obergrenzen je nach Alter und Ausstattung der Wohnung festlegen und in bestimmten Fällen auch Mietsenkungen ermöglichen. Die Wohnungs- und Immobilienbranche läuft Sturm gegen die Pläne und geht davon aus, dass diese Investitionen in Neubau und Modernisierung abwürgen.

Enteignung und Bodensicherung

Schubert sagte angesichts der harschen Kritik, die Koalition steche mit dem Mietendeckel "in ein politisches Wespennest". "Aber da müssen wir durch." Darüber hinaus setze die Linke in ihrer Wohnungspolitik auf Neubau, den weiteren Ankauf von Wohnungsbeständen und die Überbauung von Supermärkten, so Schubert. Weitere Säulen seien die Vergesellschaftung, also die Enteignung großer, profitorientierter Wohnungskonzerne, sowie die "Bodensicherung". Schubert plädierte für ein Bodensicherungsgesetz, das jede Privatisierung öffentlicher Grundstücke untersagt.

