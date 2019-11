Das "von der CDU-Fraktion bestellte Gutachten" sei in Bezug auf die Auswertung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes "unvollständig und darüber hinaus stellenweise nicht gründlich subsumiert", erklärte der rechtspolitische Sprecher der Linksfraktion, Sebastian Schlüsselburg, am Dienstag. Auch hätten die Autoren den Senatsbeschluss über erste Eckpunkte des Mietendeckels vom 18. Juni wohl nicht richtig gelesen. Seine Partei gehe weiter davon aus, dass der geplante Eingriff in Eigentumsrechte verhältnismäßig und das neue Gesetz rechtmäßig sei, so Schlüsselburg.

Rot-Rot-Grün will bis Anfang kommenden Jahres ein bundesweit bisher einmaliges Mietendeckel-Gesetz beschließen. Geplant ist, die Mieten für fünf Jahre einzufrieren und für Neuvermietungen Obergrenzen je nach Alter und Ausstattung der Wohnung festzulegen. In bestimmten Fällen sollen auch Mietsenkungen möglich sein. Die Opposition und die private Wohnungswirtschaft laufen Sturm gegen das Vorhaben.