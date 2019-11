Der Brandenburger CDU-Landeschef Michael Stübgen gibt sein Bundestagsmandat ab. Wie CDU-Geschäftsführer Gordon Hoffman am Sonntag mitteilte, soll die frühere Brandenburger Partei- und Fraktionschefin Saskia Ludwig Stübgens Mandat im Bundestag übernehmen. Am 2. Dezember sei dazu ein Treffen mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) geplant.



Stübgen war am 20. November als Innenminister der neuen rot-schwarz-grünen Landesregierung in Brandenburg vereidigt worden.