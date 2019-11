Bild: dpa/Britta Pedersen

Probleme bei der Aufgabenteilung - Berliner Bezirke fordern Nachbesserungen beim Mietendeckel

18.11.19 | 18:50 Uhr

Bei der Umsetzung des Mietendeckels in Berlin sollen die Bezirke helfen. Doch nicht alle Bürgermeister wollen das: Sie befürchten, dass ihre Ämter überrannt werden und zu wenig Personal da ist. Zudem gibt es Zweifel an der Arbeitsteilung zwischen Senat und Bezirk.



Einige Berliner Bezirke fordern angesichts knapper personeller Ressourcen Nachbesserungen beim geplanten Mietendeckel. Mehrere Bürgermeister äußerten am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur Zweifel an der geplanten Aufgabenteilung zwischen Senat und Bezirken bei der Umsetzung des umstrittenen Vorhabens.

So betonte Spandaus Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank (SPD), er halte eine zentrale Aufgabenwahrnehmung durch die Landesebene für notwendig. "Eine rechtssichere und einheitliche Umsetzung des Mietendeckels gelingt nur mit einer zentralen Steuerung", sagte Kleebank. Ähnlich äußerte sich Angelika Schöttler (SPD), Bürgermeisterin von Tempelhof-Schöneberg: Sie lehne die vom Senat vorgeschlagene Teil-Aufgabenwahrnehmung durch die Bezirke ab. Es handele sich um eine Aufgabe mit gesamtstädtischer Bedeutung, die zentral besser zu steuern sei.

Positionierung der Bezirke unterschiedlich

Auch Pankows Bezirkschef Sören Benn (Linke) verwies auf Forderungen einiger Bürgermeister, "die im Gesetzesentwurf vorgesehene zweigeteilte Aufgabenwahrnehmung, bei der die Bezirke für Ordnungswidrigkeiten zuständig sein sollen, zugunsten einer gebündelten zentralen Aufgabenwahrnehmung beim Land zu ändern". Allerdings sei die Positionierung der Bezirke hier uneinheitlich. Festzuhalten sei, dass der Rat der Bürgermeister dem Mietendeckel in einem Beschlussentwurf im Grundsatz zustimme.

Rot-Rot-Grün will bis Anfang kommenden Jahres ein bundesweit bisher einmaliges Gesetz beschließen: Geplant ist, die Mieten in Berlin für fünf Jahre einzufrieren und für Neuvermietungen Obergrenzen je nach Alter und Ausstattung der Wohnung festzulegen. In bestimmten Fällen sollen auch Mietsenkungen möglich sein. Über die Einhaltung des Mietendeckels sollen die Bezirke wachen, Mietsenkungsbegehren will die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen zentral bearbeiten.

Rat der Bürgermeister tagt zu Thema

An diesem Donnerstag will sich der Rat der Bürgermeister mit dem Mietendeckel beschäftigen, um eine Stellungnahme dazu abzugeben. Über Bedenken in dieser Runde hatten am Montag zuvor "Bild" und "B.Z." berichtet. Nach Recherchen der Zeitungen heißt es in einem Beschlussentwurf: "Der Rat der Bürgermeister lehnt eine Aufgabenwahrnehmung durch die Bezirke ab."

Neuköllns Bürgermeister Martin Hikel (SPD) unterstützt das und verwies auf fehlendes Personal. "Der Gesetzentwurf wirft mehr Fragen zum Personal auf als er beantwortet", betonte er. "Ich habe große Zweifel an der Berechnungsgrundlage der Senatsverwaltung für die Personalzuweisung. Es wäre unseriös, Erwartungen bei den Mietern zu wecken, die wegen Personalmangel nicht erfüllt werden können. Ich will verhindern, dass die Bezirke dann zum Blitzableiter für eine schlechte Vorbereitung von Gesetzen werden."

Andere finden Zweiteilung gut

Allerdings gibt es auch gegenteilige Meinungen. "Ich halte diese Haltung für falsch", erklärte die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Monika Herrmann (Grüne). "Es ist gut, wenn auch dezentral AnsprechpartnerInnen und Beratungsstrukturen existieren, weil ich von der Notwendigkeit niedrigschwelliger Zugänge überzeugt bin. Nur so können wir ermöglichen, dass auch alle MieterInnen erreicht werden können." Oliver Igel (SPD), Bezirkschef in Treptow-Köpenick, ist ebenfalls dagegen, dass allein der Senat die Umsetzung des Mietendeckels steuert. "Eine zentrale Aufgabenwahrnehmung ist schon deshalb lebensfremd, weil die Bürger mit ihren Fragen zu den Bezirksämtern gehen werden. Es wird deshalb auch darauf ankommen, wie schnell die Mieterberatung in den Bezirksämtern so ausgebaut werden kann, dass auch zu diesem Gesetz beraten wird und die Menschen zielgerichtet ihre Anträge zu dem Gesetz stellen." So könnten unnötige Verfahren und zusätzlicher Verwaltungsaufwand vermieden werden.

Verfassungswidriges Vorhaben?

Richtig sei auch der Plan des Senats, zusätzliches Personal für die Umsetzung des Mietendeckel-Gesetzes zentral zu rekrutieren, ergänzte Igel. "Das wird die Startphase beschleunigen." Grundsatz-Kritik am Mietendeckel äußerte die Bürgermeisterin des Bezirks Steglitz-Zehlendorf, Cerstin Richter-Kotowski (CDU). Aus ihrer Sicht ist das Vorhaben verfassungswidrig. "Ich meine, dass Berlin und seine Bezirke derzeit andere Probleme zu bewältigen haben, als Personal für die Kontrolle des Mietendeckels einzustellen. Ich würde dieses Personal gerne bekommen, um die wichtigen Belange der Bürgerinnen und Bürger bearbeiten zu können."

