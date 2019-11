Das Berliner Abgeordnetenhaus debattiert seit Donnerstagvormittag über den geplanten Mietendeckel. Die CDU kritisierte die rot-rot-grünen Pläne. Eigentliches Ziel der Koalition sei, Menschen zu enteignen, sagte der CDU-Abgeordnete Christian Gräff. Es gehe darum, Stimmung zu machen und private Unternehmen von Berlin fernzuhalten, so Gräff. Zehntausende Kleinvermieter, die ihr Geld in Wohnungen investiert hätten, würden zudem um ihre Altersvorsorge gebracht.

So geht es jetzt weiter mit dem Berliner Mietendeckel

Die Linke-Abgeordnete Gabriele Gottwald wies die Vorwürfe zurück: Vermieter würden nicht in die wirtschaftliche Notlage gestürzt. Das Gesetz sei nötig, um den Mietenanstieg eine Zeit lang zu stoppen und die Stadt für die Menschen bezahlbar zu halten, sagte Gottwald. Die großen Wohnungsunternehmen missbrauchten ihre wirtschaftliche Macht in der Stadt.

Die Koalition aus SPD, Linken und Grünen will unter anderem die Mieten für bestimmte Wohnungen fünf Jahre lang einfrieren. Der Berliner Senat hatte den Mietendeckel am Dienstag beschlossen. Das Gesetz soll spätestens im März kommenden Jahres in Kraft treten.