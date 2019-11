Noch fehlen 1.000 Helfer für Obdachlosenzählung in Berlin

Für die erste flächendeckende Obdachlosenzählung in Berlin fehlen noch rund 1.000 Freiwillige. Bisher hätten sich auf die am 29. Januar 2020 geplante Zählung rund 1.000 Helfer gemeldet, wie die Sprecherin der Senatssozialverwaltung, Regina Kneiding, am Mittwoch mitteilte. Nötig seien aber mindestens 2.000 Freiwillige."Wenn sich noch mehr Menschen beteiligen, erleichtert das die Arbeit", sagte Kneiding der Evangelischen Presseagentur.